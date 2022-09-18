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На трассе «Байкал» грузовик протаранил восемь автомобилей

На трассе «Байкал» грузовик протаранил восемь автомобилей
Происшествия, 
Виновником массового ДТП стал водитель грузовика, везущего стройматериалы

Грузовик протаранил восемь автомобилей на федеральной трассе «Байкал». Массовое ДТП произошло около 17 часов 17 сентября на Култукском серпантине в Слюдянском районе Иркутской области.

- Водитель грузовика Daewoo Ultra, перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении. Среди пострадавшего транспорта - два большегруза, пять легковых авто и микроавтобус, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.

 
Отметим, в том числе участником аварии стал бензовоз. К счастью, обошлось без взрыва. 

Погибших и пострадавших нет. В результате случившегося на участке было затруднено движение. Дорожные полицейские выясняют причины произошедшего.






ДТП федеральная трасса

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