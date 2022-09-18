На трассе «Байкал» грузовик протаранил восемь автомобилей

Грузовик протаранил восемь автомобилей на федеральной трассе «Байкал». Массовое ДТП произошло около 17 часов 17 сентября на Култукском серпантине в Слюдянском районе Иркутской области.
- Водитель грузовика Daewoo Ultra, перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении. Среди пострадавшего транспорта - два большегруза, пять легковых авто и микроавтобус, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.
Отметим, в том числе участником аварии стал бензовоз. К счастью, обошлось без взрыва.
Погибших и пострадавших нет. В результате случившегося на участке было затруднено движение. Дорожные полицейские выясняют причины произошедшего.