На трассе «Байкал» грузовик протаранил восемь автомобилей







Отметим, в том числе участником аварии стал бензовоз. К счастью, обошлось без взрыва.





Погибших и пострадавших нет. В результате случившегося на участке было затруднено движение. Дорожные полицейские выясняют причины произошедшего.













Грузовик протаранил восемь автомобилей на федеральной трассе «Байкал». Массовое ДТП произошло около 17 часов 17 сентября на Култукском серпантине в Слюдянском районе Иркутской области.- Водитель грузовика Daewoo Ultra, перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении. Среди пострадавшего транспорта - два большегруза, пять легковых авто и микроавтобус, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.