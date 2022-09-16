В Иркутской области под колёса автомобиля попал второклассник





Вечером 15 сентября в Ангарске произошёл наезд на школьника.18-летний водитель Nissan Cedric, двигаясь по улице Новокшенова, совершил наезд на девятилетнего мальчика. По предварительной информации, ребёнок пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Второклассник госпитализирован.- Сотрудники полиции выясняют причины и условия случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Дорожные полицейские призывают родителей оборудовать одежду и рюкзаки детей световозвращающими элементами.