16 сентября

15 сентября

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В Иркутской области под колёса автомобиля попал второклассник

В Иркутской области под колёса автомобиля попал второклассник
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ребёнка сбил молодой водитель

Вечером 15 сентября в Ангарске произошёл наезд на школьника.

18-летний водитель Nissan Cedric, двигаясь по улице Новокшенова, совершил наезд на девятилетнего мальчика. По предварительной информации, ребёнок пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Второклассник госпитализирован.

- Сотрудники полиции выясняют причины и условия случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


Дорожные полицейские призывают родителей оборудовать одежду и рюкзаки детей световозвращающими элементами.


ДТП

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