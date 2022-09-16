В Иркутске взрыв водонагревателя разрушил квартиру













В результате инцидента повреждены межкомнатные двери, оконное остекление квартиры, кирпичная перегородка в ванной комнате.



Погибших и пострадавших нет. Несущие стены не повреждены.



В квартире проживала семья из трёх человек. Администрация Иркутска рассмотрит вопрос о расселении жильцов квартиры. В результате инцидента повреждены межкомнатные двери, оконное остекление квартиры, кирпичная перегородка в ванной комнате.Погибших и пострадавших нет. Несущие стены не повреждены.В квартире проживала семья из трёх человек. Администрация Иркутска рассмотрит вопрос о расселении жильцов квартиры.

























В ночь на 16 сентября в квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в микрорайоне Первомайский в Иркутске произошло ЧП. Там взорвался водонагреватель.Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу в 03:57, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.