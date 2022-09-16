В Иркутске взрыв водонагревателя разрушил квартиру

ЧП произошло в пятиэтажном доме
В ночь на 16 сентября в квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в микрорайоне Первомайский в Иркутске произошло ЧП. Там взорвался водонагреватель.
Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу в 03:57, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
В результате инцидента повреждены межкомнатные двери, оконное остекление квартиры, кирпичная перегородка в ванной комнате.
Погибших и пострадавших нет. Несущие стены не повреждены.
В квартире проживала семья из трёх человек. Администрация Иркутска рассмотрит вопрос о расселении жильцов квартиры.
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