В Бурятии будут судить 20-летнего убийцу

Убийство произошло из-за небольшого долга



В Мухоршибирском районе Бурятии будут судить 20-летнего жителя села Саган-Нур, обвиняемого в убийстве.



Всё произошло 26 июля 2022 года. По данным следствия, тем вечером в гости к парню пришёл 32-летний знакомый. Вместе они стали распивать спиртные напитки.



Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал.



- Из-за прозвучавших по данному поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им удары в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого молодой человек сбегал в близлежащий лес, где избавился от орудия преступления. Но затем вернулся в квартиру, где спустя некоторое время был задержан, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.



