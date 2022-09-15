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В Бурятии будут судить 20-летнего убийцу

В Бурятии будут судить 20-летнего убийцу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло из-за небольшого долга

В Мухоршибирском районе Бурятии будут судить 20-летнего жителя села Саган-Нур, обвиняемого в убийстве.

Всё произошло 26 июля 2022 года. По данным следствия, тем вечером в гости к парню пришёл 32-летний знакомый. Вместе они стали распивать спиртные напитки.

Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал.

- Из-за прозвучавших по данному поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им удары в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого молодой человек сбегал в близлежащий лес, где избавился от орудия преступления. Но затем вернулся в квартиру, где спустя некоторое время был задержан, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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