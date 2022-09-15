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Иркутянин пойдёт под суд за поножовщину с одним убитым и тремя ранеными

Иркутянин пойдёт под суд за поножовщину с одним убитым и тремя ранеными
Происшествия, 
Причиной происшествия стал словесный конфликт

Мужчина, устроивший резню в посёлке Маркова под Иркутском, предстанет перед судом.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 22 мая в гаражном товариществе. В результате поножовщины, которую устроил пьяный иркутянин, погиб один человек, ещё три получили травмы.

На 33-летнего мужчину были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц».

По версии следствия, тем вечером пятеро мужчин распивали спиртные напитки в гаражном кооперативе № 169 в рабочем посёлке Маркова. Между ними и двумя мужчинами, которые стояли на балконе жилого дома напротив гаражей, вспыхнула ссора. Мужчины спустились на улицу и продолжили выяснять отношения. Конфликт перерос в поножовщину.

В результате инцидента 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений живота. Трое его приятелей были доставлены в больницу с ножевыми ранения.

Подозреваемый был задержан при содействии подразделения спецназа МВД. Иркутянин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он содержится под стражей.

- Следствием собрана полная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. 
убийство

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