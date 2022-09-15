Ангарчанин лишился 4,3 млн рублей после общения с «сотрудниками банка»

Мошенники уговорили жертву перевести накопленные средства на «безопасные счета»



В полицию Ангарска обратился 60-летний работник промышленного предприятия. Он лишился денег после общения с «сотрудниками банка».



Мужчина рассказал полицейским, что ему на телефон поступил звонок. В разговоре девушка сообщила, что она работник банка, где у мужчины имеются счета и накопления. Она сообщила, что на ангарчанина оформлен кредит, и в ближайшее время деньги поступят на счёт. Узнав, что кредит мужчина не оформлял, девушка попросила оставаться на линии.



В дальнейшем с ангарчанином созванивались различные лжеспециалисты банка, которые убедили его в том, что деньги нужно срочно «спасать» от злоумышленников. Они уговорили собеседника перевести накопленные средства на «безопасные счета», в реальности подконтрольные преступникам.



В общей сложности сумма, которой лишился ангарчанин, составила 4 миллиона 300 тысяч рублей.



- По факту мошеннических действий, совершённых в особо крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, - сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области.



