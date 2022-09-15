Мама ребёнка в это время готовила еду
В Иркутской области ещё ребёнок опрокинул чайник с кипятком и обжёгся. На этот раз пострадал малыш из Ангарска. Ему 1 год и 1 месяц. Сейчас он в больнице. Инцидент произошёл накануне.
Полицейскими предварительно установлено, что в момент, когда мама ребёнка готовила пищу, мальчик заполз на кухню, схватил провод удлинителя, к которому был подключён чайник, и потянул его на себя. Прибор опрокинулся, и горячая вода попала на малыша. Его госпитализировали и сейчас он находится под наблюдением врачей.
Это второй аналогичный случай за два дня. Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в Черемхово 8-месячный малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Сейчас малыш в больнице.
Всего с начала года ожоги в быту получили 13 детей.
Полиция обращается к родителям маленьких детей с просьбой не оставлять их без внимания и исключить доступ к включённым опасным приборам и ёмкостям с горячими жидкостями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ещё один малыш в Иркутской области опрокинул на себя чайник с кипятком
Происшествия, Фото:
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