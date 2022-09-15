Улан-удэнец украл рюкзак у пятиклассницы

Кража произошла на площади Революции



В Улан-Удэ полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в краже рюкзака у школьницы. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



В конце июня две пятиклассницы, гуляя по площади Революции, положили рюкзак на лавочку. Сами же девочки отошли к фонтану. В это время рюкзак, в котором были личные вещи и два телефона, украли. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Как выяснилось, мужчина присел на лавочку и, заметив, что девочки отвлеклись, сложил рюкзак в свою сумку и скрылся.



Задержанный рассказал, что отойдя подальше, один телефон он забрал себе, а остальное имущество выбросил.



Телефоном он пользовался некоторое время, а после продал его в точку скупки.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





