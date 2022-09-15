В Бурятии замаячило уголовное дело по строительству второй ветки БАМа













Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры при реконструкции моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена – Хани.В итоге были выявлены факты невыполнения принятых и оплаченных работ в ходе строительства второй ветки БАМа, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.- Выявлены факты невыполнения работ подрядной организацией ООО «СКИ» по замене шкафных блоков моста и укладке новой рельсошпальной решетки. На момент прокурорской проверки в июне 2022 года на объекте находились старые шкафные блоки и старогодняя рельсошпальная решетка. При этом в июле 2020, марте, мае 2021 года данные виды работ Иркутской группой заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособленным структурным подразделением Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (ДКРС-Иркутск) необоснованно приняты и оплачены на сумму свыше 6 млн рублей, - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.В адрес руководства ДКРС-Иркутск в июле было внесено представление об устранении нарушений закона. Оно рассмотрено и удовлетворено. Инспектор, принявший работу, привлечён к дисциплинарной ответственности.В целях устранения нарушений подрядная организация ООО «СКИ» в августе выполнила работы по замене шкафного блока. Заказчик в рамках договорных обязательств взыскал с подрядчика излишне оплаченные суммы за укладку новой рельсошпальной решетки (около 1 млн рублей).Также транспортный прокурор материалы проверки в отношении инспектора ДКРС-Иркутск направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сейчас проводится доследственная проверка.