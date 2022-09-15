15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии замаячило уголовное дело по строительству второй ветки БАМа

В Бурятии замаячило уголовное дело по строительству второй ветки БАМа
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Выявлены факты невыполнения принятых и оплаченных работ

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры при реконструкции моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена – Хани.

В итоге были выявлены факты невыполнения принятых и оплаченных работ в ходе строительства второй ветки БАМа, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Выявлены факты невыполнения работ подрядной организацией ООО «СКИ» по замене шкафных блоков моста и укладке новой рельсошпальной решетки. На момент прокурорской проверки в июне 2022 года на объекте находились старые шкафные блоки и старогодняя рельсошпальная решетка. При этом в июле 2020, марте, мае 2021 года данные виды работ Иркутской группой заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособленным структурным подразделением Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (ДКРС-Иркутск) необоснованно приняты и оплачены на сумму свыше 6 млн рублей, - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.


В адрес руководства ДКРС-Иркутск в июле было внесено представление об устранении нарушений закона. Оно рассмотрено и удовлетворено. Инспектор, принявший работу, привлечён к дисциплинарной ответственности.

В целях устранения нарушений подрядная организация ООО «СКИ» в августе выполнила работы по замене шкафного блока. Заказчик в рамках договорных обязательств взыскал с подрядчика излишне оплаченные суммы за укладку новой рельсошпальной решетки (около 1 млн рублей).

Также транспортный прокурор материалы проверки в отношении инспектора ДКРС-Иркутск направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сейчас проводится доследственная проверка. 


халатность БАМ транспортная прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец украл рюкзак у пятиклассницы
Улан-удэнец украл рюкзак у пятиклассницы
Происшествия, 15.09.2022
Кража произошла на площади Революции
В Бурятии замаячило уголовное дело по строительству второй ветки БАМа
В Бурятии замаячило уголовное дело по строительству второй ветки БАМа
Происшествия, 15.09.2022
Выявлены факты невыполнения принятых и оплаченных работ
В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю
В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю
Происшествия, 15.09.2022
Водителей призвали к внимательности на дорогах
Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Происшествия, 15.09.2022
Сотрудники театра призывают не покупать билеты на несуществующие спектакли
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 15.09.2022
В то же время увеличилось количество угонов
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Происшествия, 14.09.2022
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
Происшествия, 14.09.2022
Антон Борисов был уроженцем Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^