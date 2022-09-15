В Бурятии строитель украл ноутбук и деньги из школы

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Вор залез в школу ночью



14 сентября в полицию обратился работник школьной столовой в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. Он сообщил полицейским о краже ноутбука и денег из кабинета завуча.



Выяснилось, что неизвестный проник в помещение ночью, взломав окно. Общая сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.



На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Кражу раскрыл старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Булат Эрдыниев.



- С места происшествия эксперт-криминалист изъял чёткий след обуви. В тот же день участковый уполномоченный полиции в ходе подворового обхода и бесед с работниками организации предположил, что к преступлению могут быть причастны строители, ремонтирующие фасад. Капитан полиции Булат Эрдыниев провёл беседу с рабочими и по отпечатку обуви установил личность подозреваемого, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вором оказался 23-летний ранее неоднократно судимый молодой человек, вышедший на свободу в июле. Он дал признательные показания, и рассказал, что во время строительных работ увидел через окно имущество и решил его украсть. Свой план молодой человек воплотил ночью. Украденное он спрятал за забором – вор планировал забрать ноутбук и деньги на следующий день и уехать домой в Забайкальский край.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



