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Забайкалец пытался убить сожительницу за отказ забрать заявление о побоях

Забайкалец пытался убить сожительницу за отказ забрать заявление о побоях
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Ранее мужчина отбывал наказание за убийство

46-летний житель села Урульга Карымского района Забайкальского края едва не убил свою сожительницу, отказавшуюся забирать из полиции заявление о побоях. По версии следствия, 13 сентября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс несколько ударов ножом 42-летней сожительнице.

Днём ранее пьяный мужчина несколько раз ударил женщину рукоятью ножа по голове. Она обратилась за помощью в больницу, где рассказала врачам о том, кто напал на неё. Также женщина подала заявление в полицию.

В тот же день полицейские пытались опросить подозреваемого, но он скрылся. На следующий день мужчина вернулся домой пьяным. Он вновь напал сожительницу и принялся избивать, требуя забрать заявление из полиции.

Затем он несколько раз ударил женщину ножом. К счастью, ей на помощь пришли родственники – они смогли обезвредить мужчину и вызвали врачей. Потерпевшую госпитализировали, ей вовремя оказали помощь, и сейчас угрозы для жизни нет.

На мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

- Следователи СК совместно с полицейскими задержали подозреваемого на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Оперативно проведены неотложные следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи собирают данные для предъявления обвинения подозреваемому, а также для избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Ранее подозреваемый был судим за убийство и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в 2013 году.
покушение на убийство

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