В Бурятии сгорела хозпостройка возле жилого дома

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Огонь заметил хозяин дома



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сгорела хозяйственная постройка. Возгорание произошло поздним вечером 13 сентября.



О пожаре сообщил сам хозяин дома, который увидел огонь из окна дома.



Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило надворную постройку.



- На тушение пожара ушло 15 минут. Дом, расположенный менее чем в пяти метрах от очага возгорания, удалось спасти от огня. Обошлось без пострадавших, однако огонь полностью уничтожил хозпостройку площадью 16 квадратных метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительная причина возгорания уже известна: пожар произошёл из-за короткого замыкания.

