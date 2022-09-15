Огонь заметил хозяин дома
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сгорела хозяйственная постройка. Возгорание произошло поздним вечером 13 сентября.
О пожаре сообщил сам хозяин дома, который увидел огонь из окна дома.
Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило надворную постройку.
- На тушение пожара ушло 15 минут. Дом, расположенный менее чем в пяти метрах от очага возгорания, удалось спасти от огня. Обошлось без пострадавших, однако огонь полностью уничтожил хозпостройку площадью 16 квадратных метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительная причина возгорания уже известна: пожар произошёл из-за короткого замыкания.
В Бурятии сгорела хозпостройка возле жилого дома
Происшествия, Фото:
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