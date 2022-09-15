Юные воришки украли пиво, коньяк и шоколадки
Вечером на пульт вневедомственной охраны в Улан-Удэ поступил сигнал тревоги с тревожной копки продуктового магазина на улице Ленина.
На место прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники задержали на входе в магазин двух подростков. При досмотре у обоих за пазухой были обнаружены украденные шоколадки, две бутылки дорогого коньяка, а также две бутылки пива объёмом 1,5 литра.
- Задержанные были доставлены в отделение полиции. Подростки 15 и 16 лет, уже состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, признались в краже, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Подростки признались, что украли шоколадки, а также дорогой коньяк и пиво, чтобы пойти с этим на день рождения своей подруги. Общий ущерб превысил семь тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ подростки украли коньяк, чтобы порадовать именинницу
Происшествия, Фото:
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