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В Улан-Удэ подростки украли коньяк, чтобы порадовать именинницу

В Улан-Удэ подростки украли коньяк, чтобы порадовать именинницу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Юные воришки украли пиво, коньяк и шоколадки

Вечером на пульт вневедомственной охраны в Улан-Удэ поступил сигнал тревоги с тревожной копки продуктового магазина на улице Ленина.

На место прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники задержали на входе в магазин двух подростков. При досмотре у обоих за пазухой были обнаружены украденные шоколадки, две бутылки дорогого коньяка, а также две бутылки пива объёмом 1,5 литра.

- Задержанные были доставлены в отделение полиции. Подростки 15 и 16 лет, уже состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, признались в краже, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Подростки признались, что украли шоколадки, а также дорогой коньяк и пиво, чтобы пойти с этим на день рождения своей подруги. Общий ущерб превысил семь тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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