В Улан-Удэ подростки украли коньяк, чтобы порадовать именинницу

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Юные воришки украли пиво, коньяк и шоколадки



Вечером на пульт вневедомственной охраны в Улан-Удэ поступил сигнал тревоги с тревожной копки продуктового магазина на улице Ленина.



На место прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники задержали на входе в магазин двух подростков. При досмотре у обоих за пазухой были обнаружены украденные шоколадки, две бутылки дорогого коньяка, а также две бутылки пива объёмом 1,5 литра.



- Задержанные были доставлены в отделение полиции. Подростки 15 и 16 лет, уже состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, признались в краже, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Подростки признались, что украли шоколадки, а также дорогой коньяк и пиво, чтобы пойти с этим на день рождения своей подруги. Общий ущерб превысил семь тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

