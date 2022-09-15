В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю







Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии нередки случаи наездов автомобилей на косуль и других диких животных. Такие инциденты происходят даже в Улан-Удэ, куда иногда забегают обитатели леса. Так, в июне 2019 года



Вообще же прогулки по городу для косуль чаще всего заканчиваются плачевно. Они погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобные случаи

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии нередки случаи наездов автомобилей на косуль и других диких животных. Такие инциденты происходят даже в Улан-Удэ, куда иногда забегают обитатели леса. Так, в июне 2019 года косулю насмерть сбили на «зебре» на ПВЗ Вообще же прогулки по городу для косуль чаще всего заканчиваются плачевно. Они погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобные случаи в столице Бурятии происходили

На днях в Закаменском районе Бурятии местный житель повстречал косулю, выбежавшую на проезжую часть. В тёмное время суток она бегала по дороге, что ведёт к улусу Улентуй.Водителю удалось подъехать к косуле довольно близко. К счастью, животное всё же удалилось вглубь леса, избежав наезда автомобилей.Видео очевидца Юрия Дамбаева поделилась администрации района.- Будьте внимательны на дороге! – призывают в районной администрации.