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В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю

В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю
Происшествия, 
Водителей призвали к внимательности на дорогах

На днях в Закаменском районе Бурятии местный житель повстречал косулю, выбежавшую на проезжую часть. В тёмное время суток она бегала по дороге, что ведёт к улусу Улентуй.

Водителю удалось подъехать к косуле довольно близко. К счастью, животное всё же удалилось вглубь леса, избежав наезда автомобилей.

Видео очевидца Юрия Дамбаева поделилась администрации района.

- Будьте внимательны на дороге! – призывают в районной администрации.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии нередки случаи наездов автомобилей на косуль и других диких животных. Такие инциденты происходят даже в Улан-Удэ, куда иногда забегают обитатели леса. Так, в июне 2019 года косулю насмерть сбили на «зебре» на ПВЗ.

Вообще же прогулки по городу для косуль чаще всего заканчиваются плачевно. Они погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобные случаи в столице Бурятии происходили
косуля дикие животные

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