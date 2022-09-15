В Иркутской области 16-летняя школьница на внедорожника сбила девочку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу



16-летняя школьница, управляя внедорожником, сбила 14-летнюю девочку в городе Зима Иркутской области. ДТП произошло 14 сентября в половине седьмого вечера на улице Подаюрова.



Установлено, что школьница, воспользовавшись отсутствием родителей, взяла ключи от автомобиля отца Toyota Hilux Surf. После отправилась с подругой кататься по городу.



На улице Подаюрова при совершении правого поворота девушка допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая с различными травмами была доставлена в травматологическое отделение Саянской городской больницы.



- На данный момент органами предварительного расследования проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее о неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



