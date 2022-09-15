15 сентября

14 сентября

Популярное

В Иркутской области 16-летняя школьница на внедорожника сбила девочку

В Иркутской области 16-летняя школьница на внедорожника сбила девочку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадавшая с травмами доставлена в больницу

16-летняя школьница, управляя внедорожником, сбила 14-летнюю девочку в городе Зима Иркутской области. ДТП произошло 14 сентября в половине седьмого вечера на улице Подаюрова.

Установлено, что школьница, воспользовавшись отсутствием родителей, взяла ключи от автомобиля отца Toyota Hilux Surf. После отправилась с подругой кататься по городу.

На улице Подаюрова при совершении правого поворота девушка допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая с различными травмами была доставлена в травматологическое отделение Саянской городской больницы.

- На данный момент органами предварительного расследования проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее о неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю
В Бурятии сняли на видео гуляющую по дороге косулю
Происшествия, 15.09.2022
Водителей призвали к внимательности на дорогах
Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Происшествия, 15.09.2022
Сотрудники театра призывают не покупать билеты на несуществующие спектакли
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 15.09.2022
В то же время увеличилось количество угонов
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Происшествия, 14.09.2022
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
Происшествия, 14.09.2022
Антон Борисов был уроженцем Хоринского района
Редакция газеты сгорела в Бурятии
Редакция газеты сгорела в Бурятии
Происшествия, 14.09.2022
В сгоревшем здании располагался Дом быта, магазин и редакция
В Улан-Удэ предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка
В Улан-Удэ предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка
Происшествия, 14.09.2022
Мальчик погиб, спасая мать от пьяного отчима
В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
Происшествия, 14.09.2022
После убийства отца мужчина напал на его друга  
В Бурятии поймали очередного ловца омуля
В Бурятии поймали очередного ловца омуля
Происшествия, 14.09.2022
Браконьер пользовался рыболовными сетями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^