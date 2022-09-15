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Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»

Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники театра призывают не покупать билеты на несуществующие спектакли

Бурятский театр кукол «Ульгэр» обратился к своим зрителям. Сотрудники призывают приобретать билеты на спектакли только на официальном сайте ulger.ru или в кассе театра по адресу ул. Свердлова, 6в.

Оказалось, что сотрудники театра обнаружили фишинговый сайт, созданный мошенниками. Там есть и афиша, и уведомление о возможности купить билеты онлайн. Конечно, после оплаты на сайте-подделке люди лишаются денег.

- Не бронируйте билеты на не существующие спектакли! Мы беспокоимся о вашей финансовой безопасности. Будьте внимательны! – призывают в театре «Ульгэр».

сайт-подделка

настоящий сайт театра   

Проблема фейковых сайтов театров замечена в целом по стране. В Москве чаще всего злоумышленники подделывали сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра имени Ленсовета, театров имени Станиславского, Васильева, Товстоногова.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказывала, что мошенники стали чаще делать «зеркала» официального сайта учреждения и перепродают там билеты на лучшие спектакли по завышенной стоимости. Нередко они вкладывают деньги в рекламу сайта, благодаря чему оказываются на первом месте в поисковой выдаче.

В первую очередь от действий мошенников страдают обманутые зрители, но театры также несут значительный ущерб — репутационный.

мошенничество театр "Ульгэр"

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