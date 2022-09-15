В то же время увеличилось количество угонов
С января по август 2022 года в Бурятии зарегистрировано 13 715 преступлений. Это на 4 % меньше, чем год назад, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7,4 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10 %), мошенничеств (-15,2 %), разбоев (-25,9 %), вымогательств (-9,8 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-30,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15,4 %), незаконной охотой (-12,5 %).
На 4,1 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,7 %.
Снизилось на 13,2 % количество преступлений, совершённых с использованием Интернета.
В то же время возросло число краж транспортных средств (+14,3 %), угонов (+17,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16,7 %).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
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