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В Бурятии снизилось число интернет-преступлений

В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
В то же время увеличилось количество угонов

С января по август 2022 года в Бурятии зарегистрировано 13 715 преступлений. Это на 4 % меньше, чем год назад, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7,4 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10 %), мошенничеств (-15,2 %), разбоев (-25,9 %), вымогательств (-9,8 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-30,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15,4 %), незаконной охотой (-12,5 %).

На 4,1 % снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,7 %.

Снизилось на 13,2 % количество преступлений, совершённых с использованием Интернета. 

В то же время возросло число краж транспортных средств (+14,3 %), угонов (+17,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16,7 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура статистика

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