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В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником

В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
Происшествия,  Фото:"Хоринск-инфо"
Антон Борисов был уроженцем Хоринского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Хоринского района Бурятии Борисов Антон Сергеевич.

Он родился 1 ноября 1991 года. Учился в Удинской средней школе. После продолжил обучение в Улан-Удэнском лесопромышленном колледже.

В 2011 году был призван на срочную военную службу.

После демобилизации работал в частном охранном предприятии в Улан-Удэ.

В 2019 году переехал жить в село Баргузин.

В июне 2022 года заключил краткосрочный контракт с министерством обороны и был направлен для участия в специальной военной операции.

- Земляки и все, кто с ним учился и работал, помнят Антона открытым, вежливым, доброжелательным и трудолюбивым парнем. Он был готов всегда прийти на помощь, трогательно и бережно относился к родителям, семье. У Антона остались самые близкие люди: мама, папа, два брата, две сестры, супруга и двое несовершеннолетних детей. Трудно найти слова, которыми можно выразить скорбь родителей, родных и близких погибшего. Сопереживают все жители Хоринского района. Мы всегда будем помнить Антона Сергеевича, - сообщает «Хоринск-инфо».

Похороны состоялись сегодня, 14 сентября.

смерть

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