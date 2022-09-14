Житель Бурятии украл электроинструменты у доброго знакомого

Ущерб был оценён более чем в 50 тысяч рублей



В ОМВД России по Заиграевскому району в Бурятии обратился 46-летний житель СНТ «Росинка». Мужчина сообщил, что из его кладовой неизвестный украл бензопилу, циркулярную пилу и болгарка. Ущерб составил примерно 58 тысяч рублей.



Выяснилось, что 25 августа к мужчине приходил его знакомый, который ранее жил у него и помогал по соседству, а после уехал на заработки. Недавно он вернулся в СНТ и попросил пусть его переночевать.



Утром хозяин дома отправился в кладовую, где не обнаружил ни своего знакомого, ни инструментов.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему 23 года, ранее он был судим за кражу. Свою вину он признал.



Электроинструменты злоумышленник сдал в скупку, а деньги потратил.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

