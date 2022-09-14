Ущерб был оценён более чем в 50 тысяч рублей
В ОМВД России по Заиграевскому району в Бурятии обратился 46-летний житель СНТ «Росинка». Мужчина сообщил, что из его кладовой неизвестный украл бензопилу, циркулярную пилу и болгарка. Ущерб составил примерно 58 тысяч рублей.
Выяснилось, что 25 августа к мужчине приходил его знакомый, который ранее жил у него и помогал по соседству, а после уехал на заработки. Недавно он вернулся в СНТ и попросил пусть его переночевать.
Утром хозяин дома отправился в кладовую, где не обнаружил ни своего знакомого, ни инструментов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему 23 года, ранее он был судим за кражу. Свою вину он признал.
Электроинструменты злоумышленник сдал в скупку, а деньги потратил.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл электроинструменты у доброго знакомого
Происшествия, Фото:
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