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В Улан-Удэ осудили отцеубийцу

В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После убийства отца мужчина напал на его друга

Железнодорожный районный суд вынес приговор 45-летнему улан-удэнцу, который убил своего пожилого отца, а также пытался прикончить его друга.

Трагедия произошла 11 марта этого года. Мужчина пришёл в гости к своему 71-летнему отцу, который жил на улице Хахалова вместе с 81-летним приятелем. Втроём они стали распивать алкогольные напитки.

- Однако через некоторое время на фоне опьянения между отцом и сыном произошла ссора, переросшая в потасовку. В начале конфликта хозяин квартиры успел позвонить в полицию и сообщить, что сын ведёт себя агрессивно. По сигналу к нему домой выехали сотрудники. Но в этот промежуток времени сын схватил нож и нанёс им множество ударов отцу в шею, грудную клетку и живот. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Пожилой товарищ пытался помешать нападавшему. Но после расправы над отцом мужчина переключился на второго пенсионера и также нанёс ему ножом множество ударов.

Спустя некоторое время к месту происшествия подоспели полицейские, которые задержали мужчину и вызвали скорую. Раненого пенсионера госпитализировали. Благодаря своевременным действиям полицейских и врачей он остался жив.

Приговором суда мужчине назначено 13 лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.

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