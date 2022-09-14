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В Бурятии поймали очередного ловца омуля

В Бурятии поймали очередного ловца омуля
Происшествия,  Фото:из архива
Браконьер пользовался рыболовными сетями

Транспортные полицейские в местности Мантуриха Кабанского района Бурятии задержали рыбака. Браконьер с помощью рыболовных сетей длиною около 50 метров и лодки незаконно ловил омуль. Причинённый ущерб составил более 116 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях поймали ещё одного браконьера. Мужчины наловил рыбы на 73 тысячи рублей.
омуль браконьерство

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