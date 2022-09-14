Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии испугался физических страданий

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор о реальном лишении свободы



6 сентября Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении мужчины, которого несколько раз поймали пьяным за рулём.



- С., имея судимость за совершение аналогичного преступления, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Бурятия.



Районный суд назначил ему реальный срок – 1 год 6 месяцев в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.



Сторона защиты не согласилась с назначенным наказанием и обжаловала приговор. Защита апеллировала к тому, что реальное лишение свободы может привести к физическим страданиям осуждённого, являющегося инвалидом 3 группы и страдающим заболеванием опорно-двигательного аппарата.



Несмотря на доводы жалобы о болезненном состоянии здоровья мужчины, которое было учтено судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства, Верховный суд Бурятии признал назначенное наказание справедливым, поскольку оно соответствует требованиям уголовного закона и соразмерно содеянному.

