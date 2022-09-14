Воровка подсмотрела, где хранятся ключи от дома
В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 55-летней жительницы села Бичура. Она сообщила о том, что у неё был украден золотой крестик стоимостью 17 тысяч рублей. Как пояснила женщина, неизвестный проник к ней в дом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу и задержали 44-летнюю местную жительницу.
Женщина рассказала, что была ранее знакома с потерпевшей. Около месяца она приходила к ней в гости. В одно из таких посещений обратила внимание, куда хозяйка дома кладёт ключи от дома.
Когда хозяйки не было дома, воровка достала ключи из тайного места, открыла двери и стащила украшение.
- Крестик был изъят и возвращён законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии
Жительница Бурятии украла золотой крестик
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