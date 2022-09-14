Жительница Бурятии украла золотой крестик

Воровка подсмотрела, где хранятся ключи от дома



В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 55-летней жительницы села Бичура. Она сообщила о том, что у неё был украден золотой крестик стоимостью 17 тысяч рублей. Как пояснила женщина, неизвестный проник к ней в дом.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу и задержали 44-летнюю местную жительницу.



Женщина рассказала, что была ранее знакома с потерпевшей. Около месяца она приходила к ней в гости. В одно из таких посещений обратила внимание, куда хозяйка дома кладёт ключи от дома.



Когда хозяйки не было дома, воровка достала ключи из тайного места, открыла двери и стащила украшение.



- Крестик был изъят и возвращён законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии



