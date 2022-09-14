В Иркутской области выявили контрабанду леса на 256 млн

Происшествия, Фото: из архива

Российско-китайская ОПГ вывозила в Китай незаконно вырубленный лес



Иркутские таможенники выявили новый эпизод крупной контрабанды леса российско-китайской организованной преступной группой, члены которой были задержаны мае 2022 года. Сейчас на фигурантов возбудили новое уголовное дело по факту незаконного вывоза леса на 80,6 млн рублей.



- Сплочённая преступная организованная группа (ОПГ) из четырёх соучастников не позднее 2018 года вывезла в Китай более 12,1 тыс. кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород. Для легализации приобретения леса на внутреннем рынке подозреваемые предоставляли в таможенные органы подложные договоры купли-продажи товара у фиктивной фирмы, а также поддельные акты переработки круглого леса, - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.



Всего сотрудники таможни и Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте выявили четыре эпизода незаконного вывоза лесоматериалов на 256,5 млн рублей. Все участники ОПГ взяты под стражу.



Отметим, по фактам контрабанды леса с начала 2022 года Иркутской таможней возбуждено семь уголовных дел по ч.1 ст. 226.1 УК РФ и шесть уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров, совершённая организованной преступной группой». Пресечена противоправная деятельность двух ОПГ.

