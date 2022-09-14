Преступление было совершено в январе
40-летний житель города Балей в Забайкальского крае предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой женщины.
По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения расправился с 49-летней женщиной. Преступление было совершено в её доме, где собралась компания и распивала спиртное.
После окончания застолья, когда все гости разошлись по домам, мужчина вернулся, разбил окна, а затем, забравшись в дом, металлическим предметом нанёс хозяйке несколько ударов. Она скончалась на месте. Утром тело женщины обнаружили местные жители.
- Установить причастность обвиняемого к этому преступлению на первоначальном этапе не представилось возможным, однако следователи и сотрудники полиции не останавливали работу. В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, анализа результатов судебных генотипоскопических экспертиз, а также результатов проведения полиграфических исследований, следователи собрали доказательства причастности обвиняемого к убийству женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что обвиняемый в апреле 2022 года незаконно проник в дом жительницы Балея, откуда украл продукты и одежду.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Жителя Забайкалья будут судить за убийство женщины
Происшествия, Фото:
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