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Жителя Забайкалья будут судить за убийство женщины

Жителя Забайкалья будут судить за убийство женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление было совершено в январе

40-летний житель города Балей в Забайкальского крае предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой женщины.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения расправился с 49-летней женщиной. Преступление было совершено в её доме, где собралась компания и распивала спиртное.

После окончания застолья, когда все гости разошлись по домам, мужчина вернулся, разбил окна, а затем, забравшись в дом, металлическим предметом нанёс хозяйке несколько ударов. Она скончалась на месте. Утром тело женщины обнаружили местные жители.

- Установить причастность обвиняемого к этому преступлению на первоначальном этапе не представилось возможным, однако следователи и сотрудники полиции не останавливали работу. В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, анализа результатов судебных генотипоскопических экспертиз, а также результатов проведения полиграфических исследований, следователи собрали доказательства причастности обвиняемого к убийству женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

В ходе расследования уголовного дела следователи также установили, что обвиняемый в апреле 2022 года незаконно проник в дом жительницы Балея, откуда украл продукты и одежду.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. 
убийство

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