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В Улан-Удэ поймали незадачливого угонщика

В Улан-Удэ поймали незадачливого угонщика
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Угонщик даже не смог толком выехать со двора

На улице Бабушкина в Улан-Удэ к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она сообщила, что в сквере скрылся мужчина, который пытался угнать автомобиль.

Росгвардейцы отправились в сквер, где задержали 41-летнего, ранее неоднократного судимого улан-удэнца. Мужчина был пьян. Выяснилось, что он находится под административным надзором.

Нетрезвого задержанного доставили в отдел полиции, где он признался в попытке угона.

- Воспользовавшись отсутствием владельца машины – своего родственника, мужчина проник во двор частного дома и завёл автомобиль. Однако злоумышленник, не справившись с управлением под воздействием алкоголя, врезался в надворную постройку и не смог выехать со двора. Незадачливого угонщика спугнула соседка, которая услышала подозрительные шумы в соседской ограде и позвонила хозяевам. Мужчина пытался убежать от приехавшей владелицы, когда его задержали, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

По факту попытки неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
угон Росгвардия

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