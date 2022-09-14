Угонщик даже не смог толком выехать со двора
На улице Бабушкина в Улан-Удэ к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она сообщила, что в сквере скрылся мужчина, который пытался угнать автомобиль.
Росгвардейцы отправились в сквер, где задержали 41-летнего, ранее неоднократного судимого улан-удэнца. Мужчина был пьян. Выяснилось, что он находится под административным надзором.
Нетрезвого задержанного доставили в отдел полиции, где он признался в попытке угона.
- Воспользовавшись отсутствием владельца машины – своего родственника, мужчина проник во двор частного дома и завёл автомобиль. Однако злоумышленник, не справившись с управлением под воздействием алкоголя, врезался в надворную постройку и не смог выехать со двора. Незадачливого угонщика спугнула соседка, которая услышала подозрительные шумы в соседской ограде и позвонила хозяевам. Мужчина пытался убежать от приехавшей владелицы, когда его задержали, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
По факту попытки неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ поймали незадачливого угонщика
Происшествия, Фото:
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