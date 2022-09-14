В Улан-Удэ поймали незадачливого угонщика

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Угонщик даже не смог толком выехать со двора



На улице Бабушкина в Улан-Удэ к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка. Она сообщила, что в сквере скрылся мужчина, который пытался угнать автомобиль.



Росгвардейцы отправились в сквер, где задержали 41-летнего, ранее неоднократного судимого улан-удэнца. Мужчина был пьян. Выяснилось, что он находится под административным надзором.



Нетрезвого задержанного доставили в отдел полиции, где он признался в попытке угона.



- Воспользовавшись отсутствием владельца машины – своего родственника, мужчина проник во двор частного дома и завёл автомобиль. Однако злоумышленник, не справившись с управлением под воздействием алкоголя, врезался в надворную постройку и не смог выехать со двора. Незадачливого угонщика спугнула соседка, которая услышала подозрительные шумы в соседской ограде и позвонила хозяевам. Мужчина пытался убежать от приехавшей владелицы, когда его задержали, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



По факту попытки неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

