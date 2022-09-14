Пострадавшую экстренно перевезли в Улан-Удэ
В Улан-Удэ санитарная авиация привезла из района женщину, упавшую с трёхэтажного здания. 13 сентября её экстренно доставили в столицу Бурятии для дальнейшего лечения.
- За минувшие сутки силами санитарной авиации ГБУЗ «Территориального центра медицины катастроф» проведена экстренная медицинская эвакуация воздушным транспортом женщины, получившей травмы в результате падения с высоты трёхэтажного здания. После стабилизации состояния пациентки она доставлена в Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения, - сообщили в центре медицины катастроф.
Подробности устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий несчастный случай произошёл 8 сентября. Самолёт Л-410 санитарной авиации экстренно эвакуировал жителя отдалённого района Бурятии в Улан-Удэ. Мужчина упал с высоты второго этажа и получил тяжёлые травмы – переломы и ушибы.
В Бурятии женщина упала с третьего этажа
Происшествия, Фото:
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