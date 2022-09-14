В Бурятии 70-летний мужчина пытался спалить дом соседа

На поджог пенсионер пошёл из неприязни
Причиной пожара в доме жителя Кабанского района Бурятии, который сейчас живёт в Москве, стал поджог. Поджигатель установлен – это пожилой сосед мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл в посёлке Каменск утром 13 сентября
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- На момент прибытия пожарных горело крыльцо и входная дверь. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 11 минут. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, распространения огня на жилой дом удалось избежать. Огнём повреждены входная дверь и крыльцо, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Хозяин дома в родном посёлке появляется редко, он работает на вахте. А сейчас находится у брата в Москве.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и полиции, которые проводят проверку, нашли рядом со сгоревшим крыльцом спички.
- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Подозреваемый – 70-летний сосед, который мог совершить поджог из личной неприязни к хозяину дома, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На поджог пенсионер пошёл из неприязни
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