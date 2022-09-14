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В Бурятии 70-летний мужчина пытался спалить дом соседа

В Бурятии 70-летний мужчина пытался спалить дом соседа
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На поджог пенсионер пошёл из неприязни

Причиной пожара в доме жителя Кабанского района Бурятии, который сейчас живёт в Москве, стал поджог. Поджигатель установлен – это пожилой сосед мужчины.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл в посёлке Каменск утром 13 сентября.

- На момент прибытия пожарных горело крыльцо и входная дверь. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 11 минут. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, распространения огня на жилой дом удалось избежать. Огнём повреждены входная дверь и крыльцо, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Хозяин дома в родном посёлке появляется редко, он работает на вахте. А сейчас находится у брата в Москве.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и полиции, которые проводят проверку, нашли рядом со сгоревшим крыльцом спички.


- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Подозреваемый – 70-летний сосед, который мог совершить поджог из личной неприязни к хозяину дома, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар Поджог

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