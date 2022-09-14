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В Улан-Удэ устранили аварию, оставившую без воды 1400 человек

В Улан-Удэ устранили аварию, оставившую без воды 1400 человек
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Холодной воды лишился целый микрорайон

Накануне, 13 сентября, аварийная ситуация с отключением холодной воды произошла в микрорайоне Новый Зелёный в Улан-Удэ. Там в четвёртом часу дня произошла утечка на водоводе, из-за чего вода вышла из-под земли.

- Под отключение холодного водоснабжения попали 10 многоквартирных домов и частный сектор, с населением 1398 человек, из них 560 детей, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Для уточнения обстановки и координации действий на место выезжала оперативная группа МЧС.


С 16:00 стартовали земляные работы. На правой и левой линиях трубопроводов в ходе работ были обнаружены две трещины, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Воду жителям микрорайон подвозили три автоцистерны.

Холодное водоснабжение в Новом Зелёном было восстановлено в 22:00.
отключение воды

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