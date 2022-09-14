В Улан-Удэ устранили аварию, оставившую без воды 1400 человек













Накануне, 13 сентября, аварийная ситуация с отключением холодной воды произошла в микрорайоне Новый Зелёный в Улан-Удэ. Там в четвёртом часу дня произошла утечка на водоводе, из-за чего вода вышла из-под земли.- Под отключение холодного водоснабжения попали 10 многоквартирных домов и частный сектор, с населением 1398 человек, из них 560 детей, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Для уточнения обстановки и координации действий на место выезжала оперативная группа МЧС.С 16:00 стартовали земляные работы. На правой и левой линиях трубопроводов в ходе работ были обнаружены две трещины, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».Воду жителям микрорайон подвозили три автоцистерны.Холодное водоснабжение в Новом Зелёном было восстановлено в 22:00.