Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вспыхнули крыши магазина и склада



Сегодня около семи часов утра в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл крупный пожар. Загорелись крыши магазина и складского помещения на общей площади 750 квадратных метров.



В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние строения сейчас отсутствует.



На тушении пожара задействована пожарная часть №16 в составе 14 человек и трёх единиц техники.



По состоянию на 7:22 возгорание локализовано на всей площади.



Информация уточняется.

