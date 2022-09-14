14 сентября

13 сентября

Популярное

Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара

Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вспыхнули крыши магазина и склада

Сегодня около семи часов утра в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл крупный пожар. Загорелись крыши магазина и складского помещения на общей площади 750 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние строения сейчас отсутствует.

На тушении пожара задействована пожарная часть №16 в составе 14 человек и трёх единиц техники.

По состоянию на 7:22 возгорание локализовано на всей площади.

Информация уточняется.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
Происшествия, 13.09.2022
Городские службы были переведены на усиленный режим работы
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
Происшествия, 13.09.2022
Авария произошла напротив ТРЦ People`s Park
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
Происшествия, 13.09.2022
Пока точно не ясно, был ли это несчастный случай или убийство
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
Происшествия, 13.09.2022
Водитель находился в шоковом состоянии
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
Происшествия, 13.09.2022
У браконьеров изъяли более 100 рыб
В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
Происшествия, 13.09.2022
Инцидент произошёл в супермаркете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^