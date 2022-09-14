Вспыхнули крыши магазина и склада
Сегодня около семи часов утра в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл крупный пожар. Загорелись крыши магазина и складского помещения на общей площади 750 квадратных метров.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние строения сейчас отсутствует.
На тушении пожара задействована пожарная часть №16 в составе 14 человек и трёх единиц техники.
По состоянию на 7:22 возгорание локализовано на всей площади.
Информация уточняется.
Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара
Происшествия, Фото:
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