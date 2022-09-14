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Иркутянка украла у жителя Башкортостана 90 тысяч

Иркутянка украла у жителя Башкортостана 90 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщине грозит до шести лет лишения свободы

В транспортную полицию Иркутска с заявлением обратился 55-летний житель Республики Башкортостан, у которого с карты пропали 90 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне мужчина познакомился 33-летней безработной иркутянкой. Женщина рассказала полицейским, что во время пребывания в квартире знакомых, она украла у одного из мужчин сотовый телефон, с помощью которого услугой «мобильный банк» перевела с банковского счёта потерпевшего 90 тысяч рублей на карту своей знакомой. Деньги потратила на личные нужды.

Следствием Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Женщине грозит до шести лет колонии.

Иркутянка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские принимают меры для установления места нахождения украденного сотового телефона. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
Иркутск кража

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