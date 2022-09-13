13 сентября

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В Иркутской области водитель пикапа погиб, врезавшись в дерево

В Иркутской области водитель пикапа погиб, врезавшись в дерево
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Остальные пассажиры не пострадали

Поздней ночью 12 сентября в Заларинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Погиб водитель пикапа Nissan Datsun.

Авария произошла на 11 км автодороги Муруй – Исаковка. По предварительной информации, 34-летний мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево.


В результате ДТП от полученных травм водитель пикапа скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, в салоне находились ещё четыре пассажира, никто из них не пострадал.

Позже выяснилось, что погибший ранее привлекался за нетрезвую езду за автомобилем.

- В 2017 году погибший привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и был лишён права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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