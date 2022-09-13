В Иркутской области водитель пикапа погиб, врезавшись в дерево









Поздней ночью 12 сентября в Заларинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Погиб водитель пикапа Nissan Datsun.Авария произошла на 11 км автодороги Муруй – Исаковка. По предварительной информации, 34-летний мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево.В результате ДТП от полученных травм водитель пикапа скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, в салоне находились ещё четыре пассажира, никто из них не пострадал.Позже выяснилось, что погибший ранее привлекался за нетрезвую езду за автомобилем.- В 2017 году погибший привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и был лишён права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.