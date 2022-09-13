Улан-удэнка, у которой украли телефон, кредит будет платить ещё больше года

Горожанка пожаловалась в соцсетях



В паблик «Аноним 03» написала улан-удэнка и рассказала о своей беде. Неизвестный ей мужчина украл в магазине возле кассы её телефон.



Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения, а сама девушка написала заявление в полицию.



Однако, по её словам, преступник пока не найден, хотя его лицо отчётливо видно на снимке, приложенном к посту. Вор до сих пор остаётся безнаказанным.



Девушка посетовала, что телефон куплен в кредит, выплачивать который ей придётся до конца 2023 года.



