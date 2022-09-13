13 сентября

12 сентября

Популярное

Улан-удэнка, у которой украли телефон, кредит будет платить ещё больше года

Улан-удэнка, у которой украли телефон, кредит будет платить ещё больше года
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанка пожаловалась в соцсетях

В паблик «Аноним 03» написала улан-удэнка и рассказала о своей беде. Неизвестный ей мужчина украл в магазине возле кассы её телефон.

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения, а сама девушка написала заявление в полицию.

Однако, по её словам, преступник пока не найден, хотя его лицо отчётливо видно на снимке, приложенном к посту. Вор до сих пор остаётся безнаказанным.

Девушка посетовала, что телефон куплен в кредит, выплачивать который ей придётся до конца 2023 года.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
Происшествия, 13.09.2022
Городские службы были переведены на усиленный режим работы
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
Происшествия, 13.09.2022
Авария произошла напротив ТРЦ People`s Park
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
Происшествия, 13.09.2022
Пока точно не ясно, был ли это несчастный случай или убийство
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
Происшествия, 13.09.2022
Водитель находился в шоковом состоянии
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
Происшествия, 13.09.2022
У браконьеров изъяли более 100 рыб
В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
Происшествия, 13.09.2022
Инцидент произошёл в супермаркете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^