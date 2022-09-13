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В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак

В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла напротив ТРЦ People`s Park

Сегодня на улице Жердева в Улан-Удэ автомобилист снёс дорожный знак, рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Напротив ТРЦ People`s Park автомобиль Honda вылетел за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак рядом с киоском мороженого. У автомобиля повреждена передняя часть, а дорожный знак погнулся.

Как выяснилось, в ДТП был не один участник. Неподалёку от места аварии находится второй автомобиль, чья передняя часть также повреждена – у машины смяло капот.

На данный момент устанавливается, по чьей вине произошла авария, на месте работают сотрудники ГИБДД. 




ДТП

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