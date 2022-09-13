В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак

















Сегодня на улице Жердева в Улан-Удэ автомобилист снёс дорожный знак, рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Напротив ТРЦ People`s Park автомобиль Honda вылетел за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак рядом с киоском мороженого. У автомобиля повреждена передняя часть, а дорожный знак погнулся.Как выяснилось, в ДТП был не один участник. Неподалёку от места аварии находится второй автомобиль, чья передняя часть также повреждена – у машины смяло капот.На данный момент устанавливается, по чьей вине произошла авария, на месте работают сотрудники ГИБДД.