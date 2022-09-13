Мошенники выманили у пенсионерки из Иркутской области более миллиона рублей

Женщина попалась на уже избитую схему обмана
Жительнице Шелехова поступил звонок якобы от «следователя». Собеседник предупредил женщину о неразглашении тайны по расследованию коррупции в рядах работников банках. Он предложил женщине сотрудничество, чтобы вывести нечистых на руку банкиров.
После этого мошенник посоветовал пенсионерке перевести свои накопления в специальные «защищённые ячейки», дабы защитить свои средства.
Женщина воспользовалась банкоматом и сняла 500 тысяч рублей. После этого лжеследователь предупредил её, что мошенники пытаются оформить на неё кредит, потому для защиты своих средств она сама должна взять кредиты, опередив злоумышленников, а после перевести деньги на те же «безопасные счета».
Переведя мошенникам ещё 500 тысяч рублей, пенсионерка услышала, что для «оформления электронной подписи и формирования печати» требуется ещё 90 тысяч. Таким образом общий финансовый ущерб женщине составил 1 миллион 90 тысяч рублей.
Когда пенсионерка обратилась в банк, дабы получить обещанное подтверждение, сотрудники объяснили ей, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.
- Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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