Мошенники выманили у пенсионерки из Иркутской области более миллиона рублей

Женщина попалась на уже избитую схему обмана



Жительнице Шелехова поступил звонок якобы от «следователя». Собеседник предупредил женщину о неразглашении тайны по расследованию коррупции в рядах работников банках. Он предложил женщине сотрудничество, чтобы вывести нечистых на руку банкиров.



После этого мошенник посоветовал пенсионерке перевести свои накопления в специальные «защищённые ячейки», дабы защитить свои средства.



Женщина воспользовалась банкоматом и сняла 500 тысяч рублей. После этого лжеследователь предупредил её, что мошенники пытаются оформить на неё кредит, потому для защиты своих средств она сама должна взять кредиты, опередив злоумышленников, а после перевести деньги на те же «безопасные счета».



Переведя мошенникам ещё 500 тысяч рублей, пенсионерка услышала, что для «оформления электронной подписи и формирования печати» требуется ещё 90 тысяч. Таким образом общий финансовый ущерб женщине составил 1 миллион 90 тысяч рублей.



Когда пенсионерка обратилась в банк, дабы получить обещанное подтверждение, сотрудники объяснили ей, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.



- Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

