В Бурятии едва не сгорел дом, хозяин которого улетел в Москву

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Причина возгорания устанавливается



В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии пожарные спасли от возгорания деревянный жилой дом. Пожар произошёл утром 13 сентября.



На момент прибытия пожарных горели крыльцо и входная дверь. Для ликвидации открытого огня потребовалось 11 минут.



- Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных распространения огня на жилой дом удалось избежать, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь повредил входную дверь и крыльцо.



Известно, что хозяин дома в посёлке появляется редко, работает на вахте. Сейчас находится у брата в Москве.



Отдел надзорной деятельности и полиция проводит проверку для установления причин возгорания и виновных лиц.



