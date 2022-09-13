Причина возгорания устанавливается
В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии пожарные спасли от возгорания деревянный жилой дом. Пожар произошёл утром 13 сентября.
На момент прибытия пожарных горели крыльцо и входная дверь. Для ликвидации открытого огня потребовалось 11 минут.
- Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных распространения огня на жилой дом удалось избежать, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил входную дверь и крыльцо.
Известно, что хозяин дома в посёлке появляется редко, работает на вахте. Сейчас находится у брата в Москве.
Отдел надзорной деятельности и полиция проводит проверку для установления причин возгорания и виновных лиц.
В Бурятии едва не сгорел дом, хозяин которого улетел в Москву
Происшествия, Фото:
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