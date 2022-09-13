Водитель находился в шоковом состоянии
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии автомобиль рухнул с обрыва на дно пересохшей реки.
Первыми на место приехали росгвардейцы.
- Экипаж вневедомственной охраны, прибывший на место происшествия, обнаружил опрокинувшийся автомобиль, лежащий на каменистом дне реки Сырой Молокон на окраине посёлка, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Не теряя времени, сотрудники спустились с дороги на дно почти пересохшей реки. Они помогли выбраться наверх мужчине, который был в шоковом состоянии. Когда 41-летний местный житель пришёл в себя, он отказался от медицинской помощи.
По предварительной информации, водитель не справился с управление и потому съехал с дороги. Отечественный автомобиль, упавший на крышу, оказался сильно повреждён.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в Курумканском районе в реку Сормах сорвался трактор. 64-летний водитель погиб.
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель находился в шоковом состоянии
У браконьеров изъяли более 100 рыб
Животное спасти не удалось
Инцидент произошёл в супермаркете
Инцидент произошёл на городской набережной
Мошенник действовал из хабаровской колонии
Люди стоят на улице
В доме, где произошёл пожар, находились трое детей
Убийство произошло в ходе пьяной ссоры
Один из очагов локализован
Пешеход шёл на красный сигнал светофора
Преступления произошли более 30 лет назад
Полицейские раскрыли угон
Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать