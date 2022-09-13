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В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки

В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Водитель находился в шоковом состоянии

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии автомобиль рухнул с обрыва на дно пересохшей реки.

Первыми на место приехали росгвардейцы.

- Экипаж вневедомственной охраны, прибывший на место происшествия, обнаружил опрокинувшийся автомобиль, лежащий на каменистом дне реки Сырой Молокон на окраине посёлка, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Не теряя времени, сотрудники спустились с дороги на дно почти пересохшей реки. Они помогли выбраться наверх мужчине, который был в шоковом состоянии. Когда 41-летний местный житель пришёл в себя, он отказался от медицинской помощи.

По предварительной информации, водитель не справился с управление и потому съехал с дороги. Отечественный автомобиль, упавший на крышу, оказался сильно повреждён.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в Курумканском районе в реку Сормах сорвался трактор. 64-летний водитель погиб.

ДТП

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