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В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями

В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У браконьеров изъяли более 100 рыб

Приаргунский районный суд в Забайкальском крае вынес приговор двум рыбакам, которые незаконно рыбачили во время нереста. Они признаны виновными в незаконной добыче рыбы на миграционных путях к местам нереста.

Всё произошло 14 мая в акватории озера Дуройское-2 реки Аргунь, куда рыбаки заложили три рыболовные сети. На следующий день, собрав 110 рыб, они были задержаны на месте пограничниками.

- Общий ущерб, причинённый природе, составил около 60 тысяч рублей. Ущерб был полностью возмещён обвиняемыми в ходе предварительного расследования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд назначил мужчинам по два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Рыболовные сети и костюмы будут уничтожены. Приговор в законную силу пока не вступил.

браконьерство

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