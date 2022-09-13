В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями

У браконьеров изъяли более 100 рыб



Приаргунский районный суд в Забайкальском крае вынес приговор двум рыбакам, которые незаконно рыбачили во время нереста. Они признаны виновными в незаконной добыче рыбы на миграционных путях к местам нереста.



Всё произошло 14 мая в акватории озера Дуройское-2 реки Аргунь, куда рыбаки заложили три рыболовные сети. На следующий день, собрав 110 рыб, они были задержаны на месте пограничниками.



- Общий ущерб, причинённый природе, составил около 60 тысяч рублей. Ущерб был полностью возмещён обвиняемыми в ходе предварительного расследования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Суд назначил мужчинам по два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.



Рыболовные сети и костюмы будут уничтожены. Приговор в законную силу пока не вступил.



