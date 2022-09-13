В Забайкалье раскрыли похищение свиньи

Животное спасти не удалось



В межмуниципальный отдел МВД России «Акшинский» в Забайкальском крае поступило сообщение от местного жителя, у которого похитили свинью. Ущерб сельчанин оценил в 70 тысяч рублей.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности похитителей, ими оказались двое жителей села.



- Как выяснилось, днём злоумышленники приметили свинью, пасущуюся в поле без присмотра. В результате чего. Они забили животное и разделили мясо между собой, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые дали признательные показания.



