13 сентября

12 сентября

Популярное

В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка

В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в супермаркете

В Улан-Удэ двое молодых людей отняли телефон у ребёнка. Об этом родственника пострадавшего мальчика рассказала в паблике «Аноним 03».

Инцидент произошёл в супермаркете в 20А квартале. По словам женщины, двое неизвестных попросили у ребёнка воспользоваться его мобильным телефоном, чтобы вызвать такси. Перед этим они интересовались, как уехать на Мелькомбинат. Однако в конечном итоге незнакомцы просто скрылись с мобильным телефоном.

Впрочем, удача была не на стороне злоумышленников, так как их лица попали в объектив камеры видеонаблюдения магазина. Сейчас идёт поиск грабителей. 
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии спас детей из горящего дома
Житель Бурятии спас детей из горящего дома
Происшествия, 13.09.2022
В доме, где произошёл пожар, находились трое детей
В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»
В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»
Происшествия, 13.09.2022
Пешеход шёл на красный сигнал светофора
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Происшествия, 12.09.2022
Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Происшествия, 12.09.2022
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Происшествия, 12.09.2022
Мак старому наркоману был нужен не для булочек
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 12.09.2022
Тревогу забили соседи пожилой женщины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^