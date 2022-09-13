Инцидент произошёл в супермаркете
В Улан-Удэ двое молодых людей отняли телефон у ребёнка. Об этом родственника пострадавшего мальчика рассказала в паблике «Аноним 03».
Инцидент произошёл в супермаркете в 20А квартале. По словам женщины, двое неизвестных попросили у ребёнка воспользоваться его мобильным телефоном, чтобы вызвать такси. Перед этим они интересовались, как уехать на Мелькомбинат. Однако в конечном итоге незнакомцы просто скрылись с мобильным телефоном.
Впрочем, удача была не на стороне злоумышленников, так как их лица попали в объектив камеры видеонаблюдения магазина. Сейчас идёт поиск грабителей.
В Улан-Удэ двое парней отняли телефон у ребёнка
Происшествия, Фото:
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