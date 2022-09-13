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Полицейский и прохожие в Иркутске спасли подростка, упавшего в Ангару

Полицейский и прохожие в Иркутске спасли подростка, упавшего в Ангару
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл на городской набережной

В субботу, 10 сентября, на городской набережной Иркутска полицейский при помощи прохожих спас упавшего в Ангару подростка.

Полицейские охраняли общественный порядок неподалёку от Московских Триумфальных ворот. В это время к ним подбежали местные жители, попросившие у них помощи.

Как выяснилось, за ограждение набережной упал в холодную воду подросток.

На помощь пришёл сержант полиции Алексей Бердников. Он встал на отступ и попытался дотянуться до подростка, но не смог. Тогда сотруднику МВД предложил помощь друг находящегося в воде мальчика и прохожие.

- Прохожие держали меня за одежду. Я в это время крепко взял юношу за руки и опустил его вниз. Находившийся в воде ухватился за ноги друга, и мы подняли их обоих наверх, - рассказал Алексей Бердников.

 

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