В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Городские службы были переведены на усиленный режим работы



Ночью 13 сентября порывы ветра в Иркутске местами достигали 22 метров в секунду. В результате произошло отключение электроснабжения в 111 объектах, в том числе в двух детских садах и школе. Аварийные службы города проводят работы по восстановлению электроснабжения.



В Правобережном округе в связи с повреждением КЛ-10 кВ частично были отключены улицы Горького, Фридриха Энгельса, Некрасова, Пролетарская, Свердлова, Желябова. Частичное отключение электроснабжения также произошло на улицах Карла Либкнехта, Советская, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина и Ямская.



– Всего под отключение попало 111 объектов. Из них три социально значимых объекта: детские сады № 101 и № 147 на улице Карла Либкнехта, а также школа № 9 на улице Ямской. Везде сейчас ведутся восстановительные работы, – отметил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.



Из-за сильных порывов ветра ночью упало несколько тополей. На улице Розы Люксембург дерево повредило две машины. На улице Лермонтова тополь упал на проезжую часть. Спасатели уже убрали дерево с дороги.



В Иркутске все городские службы были переведены на усиленный режим работы. Во дворах убирали сломанные ветки и поваленные деревья. Всю информацию о повреждениях после сильного ветра управляющие компании должны были передавать главам округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



