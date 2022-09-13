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В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества

В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Городские службы были переведены на усиленный режим работы

Ночью 13 сентября порывы ветра в Иркутске местами достигали 22 метров в секунду. В результате произошло отключение электроснабжения в 111 объектах, в том числе в двух детских садах и школе. Аварийные службы города проводят работы по восстановлению электроснабжения.

В Правобережном округе в связи с повреждением КЛ-10 кВ частично были отключены улицы Горького, Фридриха Энгельса, Некрасова, Пролетарская, Свердлова, Желябова. Частичное отключение электроснабжения также произошло на улицах Карла Либкнехта, Советская, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина и Ямская.

– Всего под отключение попало 111 объектов. Из них три социально значимых объекта: детские сады № 101 и № 147 на улице Карла Либкнехта, а также школа № 9 на улице Ямской. Везде сейчас ведутся восстановительные работы, – отметил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Из-за сильных порывов ветра ночью упало несколько тополей. На улице Розы Люксембург дерево повредило две машины. На улице Лермонтова тополь упал на проезжую часть. Спасатели уже убрали дерево с дороги.

В Иркутске все городские службы были переведены на усиленный режим работы. Во дворах убирали сломанные ветки и поваленные деревья. Всю информацию о повреждениях после сильного ветра управляющие компании должны были передавать главам округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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