Мошенник действовал из хабаровской колонии
В 2021 году в полицию поступили пять сообщений от жителей Иркутска, ставших жертвой одного мошенника. Некий «поставщик» обещал привезти крупную партию солярки и бензина по ценам ниже рыночных – примерно 32-37 рублей за литр. Но за доставку просил совершить предоплату. После того, как «продавец» получал деньги, никакого топлива заказчики не получали, а он сам переставал отвечать на звонки.
- Звонивший, как правило, представлялся именем Сергей. Договорившись о поставке и месте выгрузки, заказчики ждали прибытия автоцистерны. В какой-то момент аферист снова звонил жертве и рассказывал, что с территории базы заправленный бензовоз не выпускает работник, требуя предоплаты за выезд. Обманутые мужчины переводили от 90 до более 200 тысяч рублей, суммарно потеряв 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Наибольшей денежной суммы лишился фермер, который доверился «Сергею». От него мошенник получил 222 тысячи рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый в мошенничестве находится в местах лишения свободы в Хабаровском крае. Мужчина был этапирован в Иркутск.
По прибытию в Иркутск подозреваемый отрицал свою причастность к преступлениям, но собранные следователями доказательства говорили об обратном.
На данный момент уголовные дела, возбуждённые по статье «Мошенничество», объединены в одно производство. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы переданы в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения.
Заключённый ухитрился продать жителям Иркутска 38 тонн несуществующего топлива
Происшествия, Фото:
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