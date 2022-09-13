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В Улан-Удэ эвакуировали медиков и посетителей поликлиники

В Улан-Удэ эвакуировали медиков и посетителей поликлиники
Происшествия,  Фото:t.me/vesti_buryatia
Люди стоят на улице

Сегодня утром эвакуировали посетителей и сотрудников городской поликлиники №2 в Улан-Удэ. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Вести Бурятия». Очевидец запечатлел на толпу людей, стоящих возле медучреждения. Среди них пациенты и медицинские работники.

Как сообщил источник «Байкал-Daily», причиной эвакуации стал бесхозный пакет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе оцепляли территорию около рынка «Народный» из-за забытой кем-то сумки. 


поликлиника эвакуация

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