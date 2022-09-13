Житель Бурятии спас детей из горящего дома











С начала года в Бурятии произошло 310 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За восемь месяцев 2022 года на таких пожарах погибли девять, человек, пострадали 17.



С начала года в Бурятии произошло 310 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За восемь месяцев 2022 года на таких пожарах погибли девять, человек, пострадали 17.





В Иволгинском районе Бурятии сосед спас детей из горящего дома.Пожар произошёл днём 12 сентября. Загорелся дом на улице Заречная в селе Красноярово.Первым возгорание на соседнем участке обнаружил местный житель. Сосед бросился на помощь. В доме в это время находились трое несовершеннолетних детей; как выяснилось позднее, их родители были на работе.- Вместе со старшей девочкой мужчина организовал эвакуацию. Девочка передавала детей через окно, где их забирал сосед, а затем он помог выбраться и ей самой, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.Когда на место прибыли пожарные, веранда была полностью охвачена огнём, горела крыша дома. Для ликвидации открытого горения пожарным понадобилось 30 минут.В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждены крыша веранды и крыша дома на общей площади 62 квадратных метра. Сумма материального ущерба устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке на вводе в дом.