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Житель Бурятии спас детей из горящего дома

Житель Бурятии спас детей из горящего дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В доме, где произошёл пожар, находились трое детей

В Иволгинском районе Бурятии сосед спас детей из горящего дома.

Пожар произошёл днём 12 сентября. Загорелся дом на улице Заречная в селе Красноярово.

Первым возгорание на соседнем участке обнаружил местный житель. Сосед бросился на помощь. В доме в это время находились трое несовершеннолетних детей; как выяснилось позднее, их родители были на работе.

- Вместе со старшей девочкой мужчина организовал эвакуацию. Девочка передавала детей через окно, где их забирал сосед, а затем он помог выбраться и ей самой, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Когда на место прибыли пожарные, веранда была полностью охвачена огнём, горела крыша дома. Для ликвидации открытого горения пожарным понадобилось 30 минут.

В результате пожара веранда выгорела изнутри, повреждены крыша веранды и крыша дома на общей площади 62 квадратных метра. Сумма материального ущерба устанавливается.


По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке на вводе в дом.

С начала года в Бурятии произошло 310 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За восемь месяцев 2022 года на таких пожарах погибли девять, человек, пострадали 17.




пожар спасение

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