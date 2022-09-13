13 сентября

12 сентября

Популярное

Жительница Иркутской области жестоко расправилась с обидчиком её подруги

Жительница Иркутской области жестоко расправилась с обидчиком её подруги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло в ходе пьяной ссоры

В городе Черемхово Иркутской области 40-летней женщине предъявили обвинение в убийстве знакомого. Преступление произошло в доме в переулке Касьяновский.

По версии следствия, во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной разгорелся скандал. В ходе ссоры женщина нанесла множественные удары ножом, а потом топором по голове и телу собутыльнику. В результате 31-летний мужчина скончался на месте.

По горячим следам подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Она рассказала, что убила мужчину, так как он побил её подругу.

- Следователям женщина пояснила, что мотивом преступления стали неприязненные отношения, вызванные причинением телесных повреждений потерпевшим её подруге во время распития спиртных напитков, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас её заключили под стражу. Известно, что ранее женщина была судима за убийство, имеет троих несовершеннолетних детей.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»
В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»
Происшествия, 13.09.2022
Пешеход шёл на красный сигнал светофора
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Происшествия, 12.09.2022
Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Происшествия, 12.09.2022
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Происшествия, 12.09.2022
Мак старому наркоману был нужен не для булочек
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 12.09.2022
Тревогу забили соседи пожилой женщины
Мотоциклист разбился насмерть под Иркутском
Происшествия, 12.09.2022
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
Происшествия, 12.09.2022
Памятник был установлен совсем недавно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^