Убийство произошло в ходе пьяной ссоры
В городе Черемхово Иркутской области 40-летней женщине предъявили обвинение в убийстве знакомого. Преступление произошло в доме в переулке Касьяновский.
По версии следствия, во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной разгорелся скандал. В ходе ссоры женщина нанесла множественные удары ножом, а потом топором по голове и телу собутыльнику. В результате 31-летний мужчина скончался на месте.
По горячим следам подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Она рассказала, что убила мужчину, так как он побил её подругу.
- Следователям женщина пояснила, что мотивом преступления стали неприязненные отношения, вызванные причинением телесных повреждений потерпевшим её подруге во время распития спиртных напитков, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас её заключили под стражу. Известно, что ранее женщина была судима за убийство, имеет троих несовершеннолетних детей.
Жительница Иркутской области жестоко расправилась с обидчиком её подруги
Происшествия, Фото:
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