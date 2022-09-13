Жительница Иркутской области жестоко расправилась с обидчиком её подруги

Убийство произошло в ходе пьяной ссоры



В городе Черемхово Иркутской области 40-летней женщине предъявили обвинение в убийстве знакомого. Преступление произошло в доме в переулке Касьяновский.



По версии следствия, во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной разгорелся скандал. В ходе ссоры женщина нанесла множественные удары ножом, а потом топором по голове и телу собутыльнику. В результате 31-летний мужчина скончался на месте.



По горячим следам подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Она рассказала, что убила мужчину, так как он побил её подругу.



- Следователям женщина пояснила, что мотивом преступления стали неприязненные отношения, вызванные причинением телесных повреждений потерпевшим её подруге во время распития спиртных напитков, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Сейчас её заключили под стражу. Известно, что ранее женщина была судима за убийство, имеет троих несовершеннолетних детей.

