13 сентября

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«Поднялся из-за сильного ветра»: В Бурятии тушат два лесных пожара

«Поднялся из-за сильного ветра»: В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия,  Фото:из архива
Один из очагов локализован

За прошедшие сутки, 12 сентября, в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров – в Кижингинском и Хоринском районах. Два лесных пожара произошли из-за перехода огня на лес со степей, ещё один – из-за неосторожного обращения людей с огнём.

- На тушении работали 150 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 38,3 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Один лесной пожар в Хоринском районе был ликвидирован.

На утро 13 сентября новых очагов возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Продолжаются работы по тушению лесного пожара в Кижингинском районе и дотушиванию локализованного пожара в Хоринском районе.

- Пожар возник в хвойных молодняках. Вчера из-за сильного ветра поднялся верховой пожар, им пройдено 5 га. Пожар локализован, дотушивают, - сообщил начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.
лесные пожары

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