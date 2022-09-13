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В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»

В Бурятии молодой человек попал под колёса «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пешеход шёл на красный сигнал светофора

За прошедшие сутки, 12 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.

Днём в городе Закаменск произошёл наезд на пешехода. Пострадал 22-летний молодой человек, который переходил дорогу на «красный».

- 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по улице Ленина, на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода 2000 года рождения. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП молодой человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

 
Всего с начала года на дорогах республики произошло 135 наездов на пешеходов. 15 человек погибли. 126 получили травмы, в том числе 28 несовершеннолетних.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 сентября в Улан-Удэ, недалеко от ЛВРЗ, трамвай сбил 17-летнюю студентку железнодорожного колледжа.

ДТП

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