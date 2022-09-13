13 сентября

12 сентября

Популярное

Житель Бурятии изнасиловал и убил 76-летнюю жительницу Алтайского края

Житель Бурятии изнасиловал и убил 76-летнюю жительницу Алтайского края
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Алтайскому краю
Преступления произошли более 30-и лет назад

В Алтайском крае будут судить жителя Бурятии за убийство 30-летней давности.

В марте 1991 года в городе Новоалтайске после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 76-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Более 30 лет жестокое преступление оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.

Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований, которые в последующем координировались и контролировались следственно-оперативной группой.


В результате удалось установить причастного к преступлению, им оказался 60-летний ранее осуждённый за убийства житель Бурятии, который с 1986 по 1991 год жил в городе Барнауле.

Как установило следствие, в день убийства обвиняемый приехал в город Новоалтайск с целью снять жильё. Потерпевшая занималась сдачей в аренду жилых комнат в своём доме и согласилась принять квартиранта. Вечером хозяйка и гость стали распивать спиртное, после чего мужчина предложил ей близость, однако получил отказ. Ударив несколько раз женщину в грудную клетку, он повалил её на пол, а затем, удерживая ногой, нанёс более 12 ударов обухом топора по голове. После того, как потерпевшая потеряла сознание, мужчина изнасиловал её.

Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день квартирант облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.


Мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве сопряжённое с изнасилованием. С обвиняемым проведены следственные действия, в том числе, проверка показаний на месте, где он подробно описал способ совершения убийства и сексуального насилия. Были допрошены соседи и родственники убитой женщины, проведены дополнительные судебные экспертизы.

- В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. 

убийство Алтайский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Происшествия, 12.09.2022
Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Происшествия, 12.09.2022
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Происшествия, 12.09.2022
Мак старому наркоману был нужен не для булочек
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 12.09.2022
Тревогу забили соседи пожилой женщины
Мотоциклист разбился насмерть под Иркутском
Происшествия, 12.09.2022
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
Происшествия, 12.09.2022
Памятник был установлен совсем недавно
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 12.09.2022
Возгорание уже локализовано

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^