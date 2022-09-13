Житель Бурятии изнасиловал и убил 76-летнюю жительницу Алтайского края













В Алтайском крае будут судить жителя Бурятии за убийство 30-летней давности.В марте 1991 года в городе Новоалтайске после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 76-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Более 30 лет жестокое преступление оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований, которые в последующем координировались и контролировались следственно-оперативной группой.В результате удалось установить причастного к преступлению, им оказался 60-летний ранее осуждённый за убийства житель Бурятии, который с 1986 по 1991 год жил в городе Барнауле.Как установило следствие, в день убийства обвиняемый приехал в город Новоалтайск с целью снять жильё. Потерпевшая занималась сдачей в аренду жилых комнат в своём доме и согласилась принять квартиранта. Вечером хозяйка и гость стали распивать спиртное, после чего мужчина предложил ей близость, однако получил отказ. Ударив несколько раз женщину в грудную клетку, он повалил её на пол, а затем, удерживая ногой, нанёс более 12 ударов обухом топора по голове. После того, как потерпевшая потеряла сознание, мужчина изнасиловал её.Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день квартирант облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.Мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве сопряжённое с изнасилованием. С обвиняемым проведены следственные действия, в том числе, проверка показаний на месте, где он подробно описал способ совершения убийства и сексуального насилия. Были допрошены соседи и родственники убитой женщины, проведены дополнительные судебные экспертизы.- В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.