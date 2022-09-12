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«Стены тряслись»: В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение

«Стены тряслись»: В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился недалеко от Кырена

Около 15 часов 12 сентября жители Тункинского района Бурятии почувствовали землетрясение.

- Тряслись стены. Звенели стёкла, - сообщила пресс-служба районной администрации, заверив, что «паники нет» и «в целом обстановка нормальная».

Землетрясение произошло в 4 километрах северо-западнее села Кырен, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Его магнитуда составила 4,4.

Представители МЧС сообщили, что толчки ощущались в пяти населённых пунктах. По предварительной информации, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. 
землетрясение

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