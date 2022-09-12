«Стены тряслись»: В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился недалеко от Кырена



Около 15 часов 12 сентября жители Тункинского района Бурятии почувствовали землетрясение.



- Тряслись стены. Звенели стёкла, - сообщила пресс-служба районной администрации, заверив, что «паники нет» и «в целом обстановка нормальная».



Землетрясение произошло в 4 километрах северо-западнее села Кырен, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Его магнитуда составила 4,4.



Представители МЧС сообщили, что толчки ощущались в пяти населённых пунктах. По предварительной информации, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

