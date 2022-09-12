Эпицентр находился недалеко от Кырена
Около 15 часов 12 сентября жители Тункинского района Бурятии почувствовали землетрясение.
- Тряслись стены. Звенели стёкла, - сообщила пресс-служба районной администрации, заверив, что «паники нет» и «в целом обстановка нормальная».
Землетрясение произошло в 4 километрах северо-западнее села Кырен, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Его магнитуда составила 4,4.
Представители МЧС сообщили, что толчки ощущались в пяти населённых пунктах. По предварительной информации, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
«Стены тряслись»: В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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